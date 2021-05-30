Боксер Девин Хейни защитил титул чемпиона WBC

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Американский боксер Девин Хейни одержал победу над бразильцем Хорхе Линаресом за титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Судьи единогласно присудили победу Хейни, встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 116-112, 116-112, 115-113.

Чемпионом WBC 22-летний Хейни стал в 2019 году и с тех пор удерживает титул. За свою профессиональную карьеру он провел 26 боев и ни разу не был побежден. Между тем его соперник, 35-летний Линарес, одерживал победу в 47 из 53 поединков и был чемпионом WBC в легком весе в 2014-2016 годах.