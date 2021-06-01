Непомнящий занял третье место в шахматном онлайн-турнире FTX Crypto Cup
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл у Теймура Раджабова из Азербайджана в матче за бронзу онлайн-турнира FTX Crypto Cup.
Победителем соревнований стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), который обыграл Уэсли Со (США).
Призовой фонд FTX Crypto Cup составляет $320 тыс., включая бонус в размере $100 тыс. в биткоинах.
FTX Crypto Cup является очередным этапом в шахматном онлайн-туре Champions Chess Tour-2021, общий призовой фонд которого составляет $1,5 млн.