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Непомнящий занял третье место в шахматном онлайн-турнире FTX Crypto Cup

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл у Теймура Раджабова из Азербайджана в матче за бронзу онлайн-турнира FTX Crypto Cup.

Победителем соревнований стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), который обыграл Уэсли Со (США).

Призовой фонд FTX Crypto Cup составляет $320 тыс., включая бонус в размере $100 тыс. в биткоинах.

FTX Crypto Cup является очередным этапом в шахматном онлайн-туре Champions Chess Tour-2021, общий призовой фонд которого составляет $1,5 млн.

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