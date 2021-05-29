Гроссмейстер Непомнящий проиграл в полуфинале турнира FTX Crypto Cup

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отдал победу в полуфинале онлайн-турнира FTX Crypto Cup американцу Уэсли Со.

В двух партиях матча Непомнящий и Уэсли сыграли вничью. Но в последней партии россиянин уступил. Включая первый матч, прошедший в пятницу, Непомнящий отстал от Со на 2 очка, обеспечив американцу место в финале.

Также в финал вышел действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), который обыграл Теймура Раджабова (Азербайджан).

Первый матч финала онлайн-турнира по быстрым шахматам пройдет в воскресенье. Непомнящий сразится с Раджабовым за третье место.

Призовой фонд турнира FTX Crypto Cup составляет $320 тысяч, включая бонус в размере $100 тысяч в биткоинах. Помимо денежного приза победитель также получит место в гранд-финале Тура, который состоится в сентябре.

Турнир является пятым из девяти турниров в шахматном туре Champions Chess Tour - 2021, общий призовой фонд которого составляет $1,5 млн.

В конце апреля Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге. Теперь он должен будет сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который обладает этим титулом с 2013 года и успел трижды его защитить. Матч за звание чемпиона мира пройдет с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.