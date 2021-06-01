Наоми Осака снялась с Roland Garros из-за психологических проблем

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака объявила в твиттере о решении сняться с участия в турнире Большого шлема Roland Garros (Открытый чемпионат Франции).

Отказ Осаки от дальнейшего выступления на Roland Garros-2021, где она успешно преодолела первый раунд, последовал в свете разногласий с организаторами турнира. Как сообщалось, японку оштрафовали на $15 тысяч за отказ от общения с прессой и пригрозили отстранить ее от соревнования.

В своем сообщении Осака рассказала о депрессии, которая ее преследовала после того, как она в 2018 году впервые выиграла турнир Большого шлема.

"По правде говоря, я страдал от длительных приступов депрессии после Открытого чемпионата США в 2018 году, и мне было очень трудно с этим справиться", - написала она.

"Любой, кто меня знает, знает, что я интроверт, и любой, кто видел меня на турнирах, заметит, что я часто ношу наушники, поскольку это помогает ослабить мою социальную тревогу. Я думаю, что сейчас самое лучшее для турнира, других игроков и моего благополучия - уйти, чтобы каждый мог снова сосредоточиться на теннисе в Париже", - считает Осака.

Теннисистка отметила, что "пресса всегда была доброжелательна ко мне, и я хочу извиниться перед всеми журналистами".

"Но я не являюсь оратором и испытываю огромное волнение перед общением со СМИ", - сказала она.

Организаторы Roland Garros выразили сожаление в связи с отказом Осаки от дальнейшего участия в турнире. "Мы желаем ей скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем встречи с Наоми на нашем турнире в следующем году", - приводит слова президента Федерации тенниса Франции Жиля Мореттона "Би-би-си".

На прошлой неделе Осака заявила, что не будет давать никаких пресс-конференций в ходе Roland Garros, потому что хочет "уберечь свое психическое здоровье". По ее мнению, заставлять игроков отвечать на вопросы СМИ после поражения - это "пинать лежащего".

Организаторы Roland Garros сразу после громкого заявления Осаки предложили ей пересмотреть решение, а также безуспешно пытались "проверить ее состояние". И подчеркнули, что правила существуют для того, чтобы все участники были в равном положении.