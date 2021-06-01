Кан станет новым главой "Баварии" после многолетней деятельности Румменигге

Оливер Кан Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Председатель правления мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Карл-Хайнц Румменигге покидает свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

Последним днем работы 65-летнего Румменигге в этой должности станет 30 июня, после чего его сменит бывший голкипер команды Оливер Кан.

Румменигге, в качестве игрока защищавший цвета "Баварии" с 1974 по 1984 год, работал в руководстве клуба с 1991 года. Сначала он был вице-президентом "Баварии", с 2002 года – председателем правления. С того момента "Бавария" 14 раз становилась чемпионом Германии, десять раз выигрывала Кубок Германии, по два раза - Лигу чемпионов УЕФА и клубный чемпионат мира.

Будучи игроком, он в составе "Баварии" по два раза выиграл чемпионат Германии, Кубок Германии и Кубок чемпионов (предшественник Лиги чемпионов), один раз – Межконтинентальный кубок (предшественник клубного ЧМ). В составе сборной Германии выиграл чемпионат Европы-1980.

Что касается 51-летнего Кана, принимавшего, как сообщается, ключевые решения в развитии клуба, он в составе команды восемь раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз – Кубок Германии, по разу – Лигу чемпионов, Кубок УЕФА (предшественник Лиги Европы) и Межконтинентальный кубок. В составе сборной Германии выиграл чемпионат Европы-1996.