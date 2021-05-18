Беглов предложил ограничить продажу алкоголя в Петербурге во время Евро-2020

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В центре Петербурга могут запретить продажу алкоголя в стеклянных бутылках в дни чемпионата Европы по футболу летом 2021 года, соответствующий законопроект в парламент внес губернатор Александр Беглов.

Документ предполагает запрет на розничную продажу спиртного в стекле рядом со стадионом на Крестовском острове в дни матчей Евро-2020 и за один день до них. Исключение сделают для кафе и ресторанов. Речь идет о зоне, ограниченной Беговой улицей, улицей Савушкина, Приморским проспектом, Ушаковским мостом, Большой Невкой, Малой Невкой, Невской губой Финского залива, западной границей парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Рядом с фан-зоной на Конюшенной площади и у спортивного комплекса "Юбилейный" такой запрет намерены ввести с 11 июня по 11 июля. Это территории по границам набережной Мойки, Зимней канавки, Дворцовой набережной, набережной Лебяжьей канавки, Садовой улицы и Невского проспекта; а также по Ждановской набережной, Офицерского переулка, улицы Красного Курсанта, Съезжинской улицы, переулка Некрасова, улицы Блохина, Провиантской улицы, проспекта Добролюбова, Зоологического переулка, Мытнинской набережной, Биржевого моста, набережной Макарова, Среднего проспекта Васильевского острова, 2-й линии Васильевоского острова, Малого проспекта Васильевского острова, набережной Макарова, Тучкова моста, Большого проспекта Петроградской стороны и проспекта Добролюбова.

Рядом с Дворцовой площадью, где тоже устроят зону показа матчей чемпионата, продажу алкоголя в стекле предлагают запретить с 1 июля по 11 июля на территории, ограниченной Дворцовой набережной, Зимней канавкой, рекой Мойки, восточной границей Исаакиевской площади, Вознесенским, Адмиралтейским проспектами, Дворцовым проездом и Зимней канавкой.

Евро-2020 пройдет в 2021 году в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. После переноса матчей из Дублина Петербург получил три дополнительные игры, в результате их общее количество достигло семи: групповые встречи 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и четвертьфинал 2 июля