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Рублев проиграл в первом круге Roland Garros

Рублев проиграл в первом круге Roland Garros
Андрей Рублев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев выбыл из турнира Большого шлема Roland Garros во Франции, проиграв в первом круге немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Результат встречи, растянувшейся на пять партий, – 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4 в пользу представителя Германии. Спортсмены находились на корте 3 часа 46минут.

В настоящее время Рублев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) седьмое место. Штруфф – 42-я ракетка мира.

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.

теннис

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