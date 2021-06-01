Россиянин Карацев вышел во второй круг Roland Garros

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев завоевал путевку во второй круг турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

В стартовом круге он нанес поражение представителю США Дженсону Бруксби – 6:3, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту.

В настоящее время Карацев занимает 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Бруксби – 163-е.

Следующим соперником россиянина будет победитель пары Филипп Кольшрайбер (Германия) – Фернандо Вердаско (Испания).

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.