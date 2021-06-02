Гендиректор Mаrathon-Tula доволен выступлением команды на Гран-при Санкт-Петербурга

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор велокоманды Mаrathon-Tula Александр Егоров высоко оценил результаты гонщиков на соревнованиях, прошедших в рамках Гран-при Санкт-Петербурга по велоспорту на треке.

"Мы довольны выступлением наших гонщиков на данных стартах. Это были своего рода просмотровые соревнования в преддверии Олимпийских игр, неизвестно, будет ли чемпионат Европы и когда", - приводит слова Егорова пресс-служба Mаrathon-Tula.

"После долгого перерыва в соревнованиях мы сумели одержать победы в важных для нас дисциплинах: мужской командный спринт и кейрин, женский омниум и мэдисон. Особенно радует, что среди победителей Гран-при Санкт-Петербурга кандидаты в олимпийскую команду на Игры в Токио - Александр Дубченко, Тамара Дронова, Гульназ Хатунцева", - отметил гендиректор.

"Сейчас женская и мужская темповые группы проедут ряд шоссейных гонок и будут готовиться выступить на важном для отбора на Игры чемпионате России на шоссе в Пензе, а спринтеры едут на сборы готовиться к следующим стартам", - сказал он.

Победными для спринтерской части команды стали финалы в олимпийских видах: командном спринте (Даниил Комков, Павел Ростов, Дмитрий Нестеров, Александр Дубченко), кейрине (Александр Дубченко), где была серьезная конкуренция не только с представителями других стран, но и с титулованными гонщиками из России, чемпионами мира и Европы. Представительницы женского темпа выиграли в олимпийском мэдисоне (Гульназ Хатунцева/Тамара Дронова), где Гульназ Хатунцева является чемпионкой России, и омниуме (Гульназ Бадыкова), и также в неолимпийской гонке с выбыванием (Тамара Дронова).

Трижды гонщики команды останавливались в шаге от высшей ступени пьедестала - Александр Дубченко в гите с места на 1000 м, в командном спринте Серафима Гришина была второй в финале с Екатериной Роговой, Алиной Лысенко, Полиной Ващенко. В омниуме второй стала Тамара Дронова.

Также гонщики смогут выступить под флагом Marathon-Tula на правах международной трековой команды на Кубке наций в Санкт-Петербурге 8-11 июля.