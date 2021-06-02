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ПМЭФ-2021

Дарья Касаткина вышла в третий круг Roland Garros

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич во втором круге Открытого чемпионата Франции (турнир Большого шлема Roland Garros).

Результат встречи – 6:2, 6:2 в пользу Касаткиной, продолжительность составила 1 час 16 минут.

Россиянка в настоящий момент занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Бенчич -11-е.

Следующей соперницей Касаткиной на Roland Garros будет победительница пары Сорана Кырстя (Румыния) – Мартина Тревизан (Италия).

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.

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