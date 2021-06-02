Дарья Касаткина вышла в третий круг Roland Garros
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич во втором круге Открытого чемпионата Франции (турнир Большого шлема Roland Garros).
Результат встречи – 6:2, 6:2 в пользу Касаткиной, продолжительность составила 1 час 16 минут.
Россиянка в настоящий момент занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Бенчич -11-е.
Следующей соперницей Касаткиной на Roland Garros будет победительница пары Сорана Кырстя (Румыния) – Мартина Тревизан (Италия).
Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.