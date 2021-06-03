Экс-замглавы Минспорта РФ отправлен под домашний арест из-за растраты

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Геннадия Алешина, обвиняемого в пособничестве особо крупной растрате, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Алешину предъявлено обвинение в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Ранее он занимал пост замминистра спорта, туризма и молодежной политики, возглавлял временный координационный комитет Олимпийского комитета России (ОКР) по вопросам деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Кроме того, в четверг Басманный суд отправил под домашний арест Роберта Попова - согласно данным открытых источников, антидопингового координатора ВФЛА. Ему предъявлено такое же, как и Попову, обвинение.

Комментариями правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.