Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

Александр Кокорин Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалоб защиты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на апелляционный приговор Мосгорсуда.

"Апелляционный приговор Московского городского суда оставлен без изменений, кассационные жалобы - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

3 августа прошлого года Мосгорсуд после пересмотра апелляционного приговора оставил прежним наказание Александру Кокорину, а реальные сроки трем другим фигурантам заменили исправительными работами на один год.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, Александр Кокорин получил полтора года колонии.

Протасовицкий, а также Кирилл Кокорин получили по году и пять месяцев и полтора года колонии соответственно.

Второй кассационной суд общей юрисдикции 13 мая направил приговор на новое апелляционное рассмотрение, удовлетворив кассационные жалобы стороны защиты. Решение было принято "ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении", в том числе при квалификации действий фигурантов и оценке ряда доказательств, заявили в пресс-службе суда.

В настоящее время все четверо находятся на свободе, Мамаев и Кокорин возобновили профессиональную деятельность.