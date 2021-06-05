Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пилот Ferrari Шарль Леклер (Монако) показал лучшее время в квалификационных заездах Гран-при Азербайджана - шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Леклер проехал лучший круг за 1 минуту 41,218 секунд. Вторым стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который отстал от лидера на 0,232 секунды. Третье место в квалификации занял Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull), отставший от Леклера на 0,345 секунды.

Россиянин Никита Мазепин, представляющий Haas, занял в квалификации 18-е место. Мазепин опередил Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) и Лэнса Стролла (Канада, Aston Martin), которые не показали время из-за того, что повредили свои машины во время квалификационных заездов.

Кроме того, в ходе квалификации успели показать время, но повредили машину Даниэль Рикьярдо (Австралия, Red Bull), Карлос Сайнц (Испания, Ferrari) и Юки Цунода (Япония, Alpha Tauri).

Гонка Гран-при Азербайджана состоится в воскресенье.