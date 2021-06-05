Россиянка Грачева проиграла в третьем круге Roland Garros

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Варвара Грачева уступила украинке Марте Костюк в матче третьего круга турнира Большого шлема Roland Garros.

Грачева, занимающая 88-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла Костюк (81) с результатом 1:6, 2:6. Соперницы провели на корте 1 час 1 минуту.

Единственной россиянкой, продолжающей участие в женской сетке Roland Garros, является Анастасия Павлюченкова (32), которая в 1/8 финала сыграет с Викторией Азаренко (Белоруссия, 16). Встреча состоится 6 июня.

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.