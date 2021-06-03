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Карацев проиграл во втором круге Roland Garros

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в следующий раунд турнира Большого шлема Roland Garros, проиграв немцу Филиппу Кольшрайберу во втором круге.

Карацев, занимающий в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 26-ю строчку, уступил Кольшрайберу (132) со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 1:6.

Матч продолжался 2 часа 59 минут.

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.

теннис

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