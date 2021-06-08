Поиск

Виктор Кашшаи продолжит руководить департаментом судейства РФС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Контракт венгерского специалиста Виктора Кашшаи в качестве руководителя департамента судейства Российского футбольного союза истекает через год, его увольнение не планируется, заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"В первую очередь, я недоволен собственной работой, ее результатами. У меня есть претензии к себе и своему коллективу, к каждому члену команды, включая Виктора. Но это не означает, что Виктор перестанет работать", - сказал Хачатурянц во вторник журналистам.

"Есть ряд пожеланий по улучшению его (Кашшаи) работы, взаимодействию. Будем обсуждать с ним", - добавил Хачатурянц, пояснив, что контракт Кашшаи с РФС истекает через год.

Между тем решение о предоставлении арбитру Сергею Лапочкину, на которого ранее наложил санкции Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), будет принято во вторник, заявил Хачатурянц.

"По Лапочкину решение принимается сегодня. Не знаю, какое оно будет после того, как он допустил ошибку. На 99 процентов гарантирую, что, если бы УЕФА разрешил ему пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность, он бы умолял об этом. С большой долей вероятности скажу, что он непричастен к тому, в чем его обвиняют. Надеюсь, что по Лапочкину будет принято решение, которое оставит его в профессии", - сказал Хачатурянц.

В апреле сообщалось, что Лапочкин отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. В СМИ сообщалось, что российский арбитр причастен к попытке повлиять на результат матча Лиги Европы между "Бордо" и "Вентспилс" в 2018 году.

Кашшаи с 2003 года был арбитром ФИФА, входил в категорию элитных рефери УЕФА. Венгр стал главой департамента судейства РФС в январе 2020 года.

Виктор Кашшаи

Новости

Джокович вышел в четвертьфинал Roland Garros на отказе соперника

Чемпионат мира по хоккею-2021

Канада выиграла чемпионат мира по хоккею

Канада выиграла чемпионат мира по хоккею
Евро-2020

На форме украинских футболистов изобразили контуры страны с Крымом

Чемпионат мира по хоккею-2021

Финляндия - Канада. Онлайн

Финляндия - Канада. Онлайн

Медведев вышел в четвертьфинал Roland Garros

Федерер снялся с Roland Garros

Серхио Перес выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Серхио Перес выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная США стала бронзовым призером ЧМ

Чемпионат мира по хоккею-2021

Второй раз подряд в финале ЧМ сыграют Канада и Финляндия

Второй раз подряд в финале ЧМ сыграют Канада и Финляндия
Евро-2020

Сборная России по футболу победила Болгарию в товарищеском матче

Сборная России по футболу победила Болгарию в товарищеском матче
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код