Виктор Кашшаи продолжит руководить департаментом судейства РФС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Контракт венгерского специалиста Виктора Кашшаи в качестве руководителя департамента судейства Российского футбольного союза истекает через год, его увольнение не планируется, заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"В первую очередь, я недоволен собственной работой, ее результатами. У меня есть претензии к себе и своему коллективу, к каждому члену команды, включая Виктора. Но это не означает, что Виктор перестанет работать", - сказал Хачатурянц во вторник журналистам.

"Есть ряд пожеланий по улучшению его (Кашшаи) работы, взаимодействию. Будем обсуждать с ним", - добавил Хачатурянц, пояснив, что контракт Кашшаи с РФС истекает через год.

Между тем решение о предоставлении арбитру Сергею Лапочкину, на которого ранее наложил санкции Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), будет принято во вторник, заявил Хачатурянц.

"По Лапочкину решение принимается сегодня. Не знаю, какое оно будет после того, как он допустил ошибку. На 99 процентов гарантирую, что, если бы УЕФА разрешил ему пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность, он бы умолял об этом. С большой долей вероятности скажу, что он непричастен к тому, в чем его обвиняют. Надеюсь, что по Лапочкину будет принято решение, которое оставит его в профессии", - сказал Хачатурянц.

В апреле сообщалось, что Лапочкин отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. В СМИ сообщалось, что российский арбитр причастен к попытке повлиять на результат матча Лиги Европы между "Бордо" и "Вентспилс" в 2018 году.

Кашшаи с 2003 года был арбитром ФИФА, входил в категорию элитных рефери УЕФА. Венгр стал главой департамента судейства РФС в январе 2020 года.