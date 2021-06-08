Матч звезд КХЛ в Риге отменен

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Рига окончательно отказалась проводить у себя Матч звезд Континентальной хоккейной лиги, заявил президент КХЛ Алексей Морозов на пресс-конференции во вторник.

"Мы не провели Матч звезд в Риге, сейчас мы получили официальный отказ. Мы ищем другое место, запасной вариант - Москва. Но надо понимать, какая будет эпидемиологическая обстановка", - сказал Морозов.

"Гипотетический план у нас есть, но назвать города я пока не могу", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Рига получила право на проведение Матча Звезд КХЛ в январе 2021 года. Соревнование не состоялось из-за пандемии коронавируса.