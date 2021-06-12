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Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале Roland Garros

Россияне не могут выиграть турнир Большого шлема с 2014 года

Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой в финале турнира Большого шлема Roland Garros.

Результат встречи – 1:6, 6:2, 6:4 в пользу Крейчиковой. Продолжительность игры составила 1 час 58 минут.

Спортсменки являются соседями в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA): Павлюченкова занимает 32-е место, Крейчикова – 33-е.

Для обеих теннисисток это был первый финал на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

В первом круге соревнования Крейчикова победила свою соотечественницу Кристину Плишкову, после чего выбила из турнира россиянку Екатерину Александрову, украинку Элину Свитолину,, американок Слоан Стивенс и Кори Гауфф, гречанку Марию Саккари.

Павлюченкова начала свой турнирный путь с победы над американкой Кристиной Макхейл, затем она выиграла у представительницы Австралии Айлы Томлянович, белорусок Арины Соболенко и Виктории Азаренко, теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной, словенки Тамары Зиданшек.

Россияне не могут выиграть турнир Большого шлема с 2014 года. В том году Мария Шарапова выиграла Roland Garros.

теннис

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