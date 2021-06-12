Матч Дания – Финляндия отложен на неопределенное время из-за происшествия с игроком

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Все участники матча чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии покинули поле в Копенгагене после инцидента с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, потерявшем сознание.

Также в подтрибунное помещение отправилась и бригада арбитров.

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма при счете 0:0. На протяжении нескольких минут бригада медиков проводила реанимационные действия, после чего футболиста увезли за пределы поля.

Между тем, пресс-служба УЕФА обнародовала сообщение, согласно которым продолжение матча отложено из-за оказания медицинской помощи.

Что касается зрителей, они продолжают находиться на трибунах.

29-летний Эриксен на клубном уровне защищает цвета итальянского "Интера", также он выступал за английский "Тоттенхэм", нидерландский "Аякс", молодежную команду датского "Оденсе".

Дания и Финляндия являются соперниками сборной России по группе В.