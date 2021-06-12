Состояние потерявшего сознание футболиста сборной Дании стабилизировалось

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание по ходу игры Евро-2020 против Финляндии в Копенгагене, доставлен в медучреждение.

"Игрок был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Игрок потерял сознание в конце первого тайма при счете 0:0, матч прерван. Поле покинули футболисты и судьи, но зрители остаются на трибунах.

В сообщении УЕФА говорится, что дальнейшая информация будет обнародована в 20:45 мск.

Дания и Финляндия являются соперниками сборной России по группе В. В субботу сборная России играет с Бельгией в Петербурге (начало – 22:00 мск).