Месси стал лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Лионель Месси установил рекорд сборной Аргентины по числу голов за всю ее историю.

Он отличился в проходящем в Бразилии матче Кубка Америки против Чили, этот гол стал для него 39-м в составе сборной Аргентины. Таким образом, Месси вышел на первое место по числу голов в составе аргентинской национальной команды. До него рекорд принадлежал к настоящему моменту завершившему игровую карьеру Гаабриэлю Батистуте (38 голов).

Матч Аргентина – Чили, прошедший в ночь на вторник по московскому времени, завершился со счетом 1:1, Месси провел полный матч.

В составе сборной Аргентины Месси является олимпийским чемпионом-2008, серебряным призером ЧМ-2014, трижды (2007, 2015, 2016) серебряным, а также бронзовым (2019) призером Кубка Америки.

На клубном уровне 33-летний футболист защищает цвета испанской "Барселоны".