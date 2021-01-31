Испанские СМИ обнародовали данные полумиллиардного контракта Месси

Лионель Месси Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Испанская газета El Mundo опубликовала данные контракта лидера "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, который он подписал с каталонским клубом в 2017 году.

Как отмечает портал Football Espana, "Барселона" намерена подать в суд на издание.

Согласно обнародованным данным, в общей сложности четырехлетний контракт предполагает, что Месси получит 555 млн евро. Отмечается, что 92% условий контракта уже выполнены, то есть аргентинец уже получил от "Барселоны" 511 млн евро.

Соглашением предусмотрена и минимальная сумма, которую мог получить форвард: 245 млн евро. Документ предусматривает целую серию многомиллионных бонусов за победы в Лиге чемпионов или, например, за получение "Золотого мяча". Отдельно оговорено поощрение за продление контракта (115 млн евро) и за преданность клубу (78 млн евро).

El Mundo опубликовала материал под заголовком "Контракт, который разрушил "Барселону". Как полагают СМИ, издание намекает на то, что в годовом финансовом отчете каталонского клуба указан долг в 1,2 млрд евро.

Football Espana отмечает, что обнародование контракта в СМИ произошло в тот момент, когда будущее Месси в "Барселоне" оказалось под вопросом: в его услугах заинтересованы ПСЖ и "Манчестер Сити". Они надеются подписать аргентинца летом, когда он станет свободным агентом.