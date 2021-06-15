Хохлачев вернулся из "Авангарда" в "Спартак" после триумфа в Кубке Гагарина

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о переходе в команду нападающего Александра Хохлачева.

"Александр Хохлачев возвращается в "Спартак"! Контракт с 27-летним нападающим подписан до 30 апреля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Минувший сезон воспитанник "Спартака" провел в составе омского "Авангарда", с которым и завоевал свой второй Кубок Гагарина. Впервые он выиграл этот трофей в сезоне-2016/17, будучи игроком петербургского СКА.



Хохлачев дебютировал за молодежную команду "Спартака" в сезоне-2009/10. Первый матч в КХЛ за "Спартак" Хохлачёв провел после возвращения из Северной Америки 5 сентября 2012 года в игре с ЦСКА, завершившейся победой красно-белых со счетом 1:0.

Также форвард сыграл девять матчей в НХЛ за "Бостон".