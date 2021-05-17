Гинер заявил об отсутствии планов увольнять Олича после неудачного финиша

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА начнет следующий сезон в РПЛ тем же составом тренеров, с которым заканчивал и чемпионат-2020/21, заявил президент футбольного клуба Евгений Гинер.

"Традиционный путь ЦСКА – эволюция. Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется", - заявил Гинер "Спорт-Экспрессу", отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе главного тренера Ивицы Олича.

"Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе", - отметил Гинер.

Олич возглавил ЦСКА в марте нынешнего года, сменив Виктора Гончаренко. Под его руководством команда финишировала на шестом месте и впервые с начала прошлого десятилетия не попала в еврокубки.