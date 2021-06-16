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Сафонов будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Стал известен состав сборной России по футболу на матч группового этапа чемпионата Европы-2020 года Финляндии, сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым остановил свой выбор на следующих игроках: Матвей Сафонов, Марио Фернандес, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук, Артем Дзюба.

В предыдущем матче - против Бельгии (0:3) - ворота сборной России защищал Антон Шунин.

Матч Финляндия - Россия пройдет в Санкт-Петербурге в среду и начнется в 16:00 по московскому времени. "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию игры.

футбол Евро-2020

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