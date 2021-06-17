Буффон вернулся в "Парму"

Фото: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в "Парме", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Он вернулся", - говорится в подписи к ролику с участием игрока, размещенном в официальном твиттере "Пармы".

43-летний Буффон - легенда "Ювентуса", за который он выступал с 2001 года. В составе туринцев он 12 раз выиграл чемпионат Италии, шесть раз - Суперкубок Италии, четыре - Кубок Италии.

В мае нынешнего года Буффон объявил об уходе из "Ювентуса".

С 2018 по 2019 год футболист играл за "Пари Сен-Жермен", с которым стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка Франции.

Первым профессиональным клубом Буффона была "Парма", за которую он выступал с 1995 по 2001 год. С "Пармой" он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также выигрывал Кубок УЕФА.