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Буффон объявил об уходе из "Ювентуса" по окончании сезона

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Вратарь итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон объявил о том, что покинет команду после завершения сезона.

"Мое будущее ясно и определено. В этом году прекрасный и продолжительный опыт сотрудничество с "Ювентусом" окончательно завершится", - приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

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"Думаю, я отдал все за "Ювентус". Мы подошли к концу цикла, и это правильно", - отметил 43-летний вратарь.

Ранее в марте La Gazzetta dello Sport уже сообщала о возможном уходе Буффона из туринского клуба в связи с нехваткой игрового времени. Основным голкипером команды в настоящий момент является Войцех Щенсны.

Буффон защищает цвета "Ювентуса" с 2001 года, здесь он 12 раз выиграл чемпионат Италии, шесть раз – Суперкубок Италии, четыре – Кубок Италии.

Сообщалось, что после окончания сезона-2017/18 Буффон завершит карьеру, однако вместо этого он отыграл сезон во французском клубе "Пари Сен-Жермен", в составе которого выиграл чемпионат Франции. После этого вернулся в "Ювентус".

Также он играл за "Парму".

В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира-2006.

В нынешнем сезоне "Ювентус" лишился шансов на выигрыш чемпионата Италии после девяти триумфов подряд. За несколько туров до финиша чемпионата команда находится на пятом месте, то есть вне зоны Лиги чемпионов.

футбол Джанлуиджи Буффон

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