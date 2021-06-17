Дронова выиграла индивидуальную шоссейную гонку на чемпионате России по велоспорту

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Велогонщица Тамара Дронова из команды Marathon-Tula стала победительницей индивидуальной гонки с раздельным стартом на стартовавшем в Пензе чемпионате России по велоспорту на шоссе.

Она показала лучший результат на дистанции 25 км (32 минуты 40 секунд).

"Очень приятно и рада, что удалось сегодня выиграть. Если бы меня спросили до чемпионата России, смогу ли победить, я бы, наверное ответила "постараюсь, а там уже как сложится". Трасса была не сложной технически - всего один поворот, но ветер внес свои коррективы - постоянно дул боковой. Рада, что есть победа, после этого чемпионата России мы "садимся" на трек и начинаем финальный этап подготовки к Олимпиаде", - приводит слова Дроновой пресс-служба Marathon-Tula.

Второй стала Наталья Студеникина, третьей - Татьяна Антошина.