Россиянин Машак примет участие в экстремальной гонке Red Bull X-Alps 2021

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU -В воскресенье в Австрии будет дан старт экстремальной гонке Red Bull X-Alps 2021.

"20 июня среди живописных вершин Австрии стартует сложнейшая гонка планеты – Red Bull X-Alps 2021, в ходе которой участникам предстоит покорить и горы, и небо. 29 лучшим спортсменам и искателям приключений из 15 стран предстоит бег, хайкинг и полет на параплане общей дистанцией в 1238 километров", - говорится в сообщении.

Соревнование проводится десятый раз, "а маршрут этого года, – самый длинный и сложный в истории гонки, радикально отличается от прошлого".

"С 20 июня по 2 июля атлеты проделают путь, пролегающий через 5 стран – через Альпы от Зальцбурга до Монблана и курортного Целль-ам-Зее в Австрии", - говорится в пресс-релизе.

Россию представит Андрей Машак, ему придется побороться за победу с шестикратным чемпионом из Швейцарии Кристианом Маурером и другими сильнейшими участниками.

"Высочайший уровень соревнований требует от гонщиков сочетания выносливости триатлонистов и летных навыков парапланеристов мирового уровня. У каждого участника Red Bull X-Alps есть помощник, который оказывает ему психологическую и первую медицинскую помощь, организовывает питание и проживание. У каждого спортсмена есть специальное GPS-устройство, что позволяет судьям и сотням тысячам болельщикам по всему миру отслеживать перемещения участников в реальном времени", - отмечается в сообщении.