Ферстаппен на предпоследнем круге обошел Хэмилтона и выиграл Гран-при Франции

Россиянин Мазепин стал последним

Гонщик Макс Ферстаппен Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Франции, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

На предпоследнем, 52-м круге гонки он обошел лидировавшего в ней британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Хэмилтон в итоге финишировал вторым.

Третьим стал мексиканец Серхио Перес из Red Bull.

Россиянин Никита Мазепин, защищающий цвета Haas, стал последним, 20-м.