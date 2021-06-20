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Ферстаппен на предпоследнем круге обошел Хэмилтона и выиграл Гран-при Франции

Россиянин Мазепин стал последним

Ферстаппен на предпоследнем круге обошел Хэмилтона и выиграл Гран-при Франции
Гонщик Макс Ферстаппен
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Франции, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

На предпоследнем, 52-м круге гонки он обошел лидировавшего в ней британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Хэмилтон в итоге финишировал вторым.

Третьим стал мексиканец Серхио Перес из Red Bull.

Россиянин Никита Мазепин, защищающий цвета Haas, стал последним, 20-м.

автоспорт Формула-1

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