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Российских шахматистов обязали пройти вакцинацию

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов обязал гроссмейстеров, тренеров и судей пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией арбитры, шахматные тренеры и организаторы общероссийских соревнований по шахматам обязаны в ближайшее время пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставить сертификат о вакцинации для допуска к работе", - говорится в тексте распоряжения.

В случае невозможности пройти вакцинацию необходимо предоставить запрет на вакцинацию, полученный в государственном медицинском учреждении.

Сертификаты о вакцинации должны быть предоставлены не позднее 1 сентября 2021 года.

шахматы коронавирус

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