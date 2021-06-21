Сборная Австрии победила Украину и вышла в плей-офф Евро-2020

Судьба сборной Украины, занявшей третье место, определился позднее

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Австрии со счетом 1:0 нанесли поражение национальной команде Украины в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 21-й минуте встречи, прошедшей в Бухаресте, гол провел Кристоф Баумгартнер.

Победа позволила сборной Австрии набрать 6 очков и со второго места в группе С выйти в плей-офф турнира. Первое место заняла сборная Нидерландов, набравшая 9 очков. В параллельной шедшем матче она в Амстердаме разгромила команду Северной Македонии - 3:0. Точные удары нанесли Мемфис Депай (24-я минута) и Джорджинио Вейналдум (51, 58).

Украина набрала 3 очка и остается претендентом на место в плей-офф с третьей строчки в группе. В 1/8 финала выходят по две лучшие команды каждой из шести групп, а также четыре лучшие сборные из тех, кто занял в своей группе третье место.

Сборная Северной Македонии не набрала ни одного очка и выбыла из Евро.