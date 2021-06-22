Финские болельщики не покидают стадион после поражения сборной в Петербурге

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Финские болельщики продолжают скандировать на стадионе в Петербурге, где команда Финляндии в понедельник потерпела поражение от сборной Бельгии в рамках третьего тура группы В чемпионата Европы по футболу, передает корреспондент "Интерфакса".

Финские болельщики кучно заняли почти четыре сектора на арене за своими воротами на момент начала игры, а также были рассредоточены по стадиону, численно заметно превосходя бельгийских фанатов. Финны активно поддерживали свою команду в течение всего матча, приветствуя любые активные действия своих игроков и освистывая бельгийцев.

Несмотря на такую поддержку, Финляндии при аномальной для Петербурга жаре не удалось одолеть Бельгию и удержать нулевую ничью: на 74-й минуте вратарь финнов Лукаш Градецкий оформил автогол, на 81-й минуте бельгиец Ромелу Лукаку закрепил счет 2:0.

Вопреки поражению и тому, что Финляндия не проходит в финальную часть турнира с первых двух мест в группе, болельщики и спустя 20 минут после окончания матча продолжают аплодировать и скандировать "Suomi!" и "Finland!", отказываясь покидать сектор. Все остальные сектора к этому моменту уже опустели.

На секторах с финскими болельщиками появились несколько десятков стюардов. Затем на поле еще раз вышли футболисты, финны продолжают аплодировать.

Лучшим игроком матча в Петербурге был признан бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне.

Во втором тайме игру пришлось ненадолго остановить, так как на поле выбежала болельщица. Служба безопасности проводила в подтрибунные помещения.