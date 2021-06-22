РПЛ пока не будет принимать решение по зрителям в следующем сезоне

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Новые меры по борьбе с распространением коронавируса, введенные московскими властями, пока не отражаются на допуске зрителей на матчи Тинькофф Российской премьер-лиги, очередной сезон которой стартует в конце июля, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Лига ознакомилась с новым комплексом ограничительных мер, введённых московскими властями. Говорить о том, как эти меры отразятся на допуске зрителей на матчи Тинькофф РПЛ сезона 2021/22, который стартует 24-25 июля, пока преждевременно. Лига и клубы следят за развитием ситуации. Надеемся, что принятые решения позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщалось, что в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом с 22 июня ввели временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек - как на открытом воздухе, так и в помещениях.

При этом фан-зоны и танцполы, где не предусмотрены посадочные места, должны быть закрыты независимо от числа пришедших на мероприятие.

Эти ограничения не будут действовать, если организаторы создадут зону, "свободную от коронавируса", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

При этом новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Тем не менее, власти Москвы рекомендовали их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.