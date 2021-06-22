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РФС соберет заседание исполкома для оценки игры сборной России

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз в скором будущем проведет внеочередное заседание исполкома, на котором обсудит выступление сборной России и работу тренерского штаба на чемпионате Европы 2020 года, сообщает служба коммуникаций РФС.

СпортЧерчесов назвал игру сборной России против Дании лучшей по качествуЧитать подробнее

"В ближайшее время будет проведен внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу. На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба", - говорится в сообщении.

Сборная России на групповом этапе Евро-2020 уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и победила Финляндию (1:0). Заняв четвертое место в группе, она не смогла попасть в плей-офф и покинула турнир.

В ночь на вторник, после окончания матча Россия - Дания, глава РФС Александр Дюков подчеркнул, что по горячим следам кадровые выводы делать неправильно, результат сборной на Евро-2020 он назвал неудовлетворительным.

В свою очередь, Черчесов назвал матч против Дании лучшим по качеству, но на результат повлияла слабая реализация моментов.

футбол Евро-2020

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