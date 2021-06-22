Хачанов проиграл во втором круге теннисного турнира на Мальорке

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов выбыл из борьбы на теннисном турнире категории ATP 250 Mallorca Championships на Мальорке.

Во втором круге соревнования Хачанов потерпел поражение от представителя Испании Фелисиано Лопеса. Результат встречи – 4:6, 6:2, 6:4 в пользу Лопеса, ее продолжительность составила 1 час 50 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 29-е место, Лопес – 90-е.

Ранее барьер второго круга преодолел и вышел в четвертьфинал первая ракетка турнира и России (номер 2 – в рейтинге ATP) Даниил Медведев.

Призовой фонд турнира Mallorca Championships составляет 720 тыс. евро.