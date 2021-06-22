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Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Мальорке

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Корентена Муте во втором круге турнира категории ATP 250 Mallorca Championships в Мальорке.

Результат встречи – 6:4, 6:2 в пользу россиянина. Продолжительность игры составила 1 час 23 минуты.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, а участие в турнире он принимает в качестве первой ракетке соревнования. При этом Медведев был освобожден от игры в первом круге турнира.

Муте, в свою очередь, располагается на 85-й строчке.

Следующим соперником Медведева будет 14-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд.

Призовой фонд турнира Mallorca Championships составляет 720 тыс. евро.

теннис

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