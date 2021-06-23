Тульский "Арсенал" предложил Комбарову должность в структуре клуба

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Футболист Кирилл Комбаров покидает тульский "Арсенал" по истечении срока контракта, ему предложена должность в структуре клуба, сообщила пресс-служба ФК.

"ПФК "Арсенал" благодарит Кирилла Комбарова за профессиональное отношение к футболу! Отметим, что руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев предложил Кириллу занять должность в структуре клуба", - говорится в сообщении.

Комбаров перешел в "Арсенал" летом 2016 года, провел за клуб 90 матчей, в которых забил три мяча и отдал 17 голевых передач. 34-летний защитник был капитаном тульской команды.

До прихода в тульский клуб играл в московских командах "Динамо", Спартак", "Торпедо" и томской "Томи".

Тульский клуб также покинул вратарь Артур Нигматуллин, у которого закончился контракт с "Арсеналом". В клубе он провел 31 матч.

Тульский ФК "Арсенал" - участник Российской премьер-лиги.