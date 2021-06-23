Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020

Фото: Stanislav Vedmid/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сборная Украины по футболу попала в число команд, которые примут участие в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

После матчей среды, когда Испания разгромила Словакию (5:0), а Швеция победила Польшу (3:2), выяснилось, что Украина попадает в четверку лучших сборных из тех, кто стал третьим в своей группе.

Украина, ранее уже завершившая программу матчей группового этапа, стала третьей в группе С, где набрала 3 балла. Эти очки она набрала благодаря победе над Северной Македонией.

В 1/8 финала выходят по две лучшие команды каждой из шести групп, а также четыре лучшие сборные из тех, кто занял в своей группе третье место. Помимо Украины, в плей-офф с третьего места в своих группах к настоящему моменту прошли Чехия и Швейцария, набравшие по 4 очка. Финляндия, бывший соперник сборной России, а также Словакия (по 3 балла) оказались ниже Украины.