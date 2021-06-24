Футбольный клуб "Ахмат" подал в суд на Google за блокировку YouTube-канала

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В картотеке арбитражных дел зафиксирован иск грозненского "Ахмата" к корпорации Google, которая ранее заблокировала YouTube-канал футбольного клуба.

Третьим лицом выступает Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Иск подан в арбитражный суд Москвы.

В декабре сообщалось, что Минфин США ввел санкции против нескольких человек и юрлиц, включая грозненский "Ахмат", связанных с Рамзаном Кадыровым в рамках "Акт Магнитского".

Помимо футбольного клуба санкции затронули промоутерскую компанию Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам, бойцовский клуб ММА "Ахмат" и ряд других организаций.