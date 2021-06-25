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Российский арбитр Карасев назначен на матч 1/8 финала Евро-2020

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Нидерланды - Чехия, сообщается на сайте турнира.

В бригаду также входят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый рефери - француз Стефани Фраппар. Видеопомощник рефери - англичанин Стюарт Эттуэлл.

Матч пройдет 27 июня в Будапеште и начнется в 19:00 мск.

Состав пар 1/8 финала и расписание матчей

футбол Евро-2020

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