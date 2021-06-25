Суд счел законной экстрадицию в Белоруссию бойца, обвиняемого в сопротивлении милиции

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Московский областной суд отклонил жалобу на решение об экстрадиции из РФ на родину белорусского спортсмена, чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина, разыскиваемого в Белоруссии за сопротивление милиции на акциях протеста прошлым летом, сообщила "Интерфаксу" адвокат Мария Красова.

"Нам отказали. Будем готовить апелляцию сначала, потом обратимся в ЕСПЧ", - сказала Красова.

Кудин обвиняется в Белоруссии по делу о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок. Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы. Правоохранительные органы республики считают, что спортсмен применил силу в отношении сотрудника полиции на акции белорусской оппозиции в августе 2020 года. При этом защита утверждает, что при задержании он был "жестоко избит, и что следы жестокого обращения сохраняются на теле Алексея до сих пор".

Кудин был задержан в подмосковном Домодедово по запросу Белоруссии и помещен в СИЗО.

Во время нахождения в СИЗО он обратился к российским властям сначала за убежищем, однако не получил ответ на это ходатайство, а затем - за временным убежищем.

В апреле 2020 года Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину. Он обжаловал это решение в суде.

Кудин часто проводил в Москве свои тренировочные сборы. Кроме того, его интересы представляло российское агентство.