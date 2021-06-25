Умер бывший гонщик NASCAR Джек Ингрэм

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Джек Ингрэм, выступавший в гонках NASCAR, умер в пятницу в возрасте 84 лет, сообщается на странице зала славы ассоциации.

О причинах смерти Ингрэма не сообщается.

Гонщик, получивший прозвище "железный человек", выиграл 31 гонку во втором дивизионе NASCAR в тот период, когда он назывался Busch Series (ранее Late Model Sportsman, сейчас - Xfinity), и этот рекорд продержался до 1997 года.

Американец трижды становился чемпионом в дивизионе Late Model Sportsman (1972-1974 годы), а две свои победы в чемпионате Busch Series - в 1982 и 1985 годах - Ингрэм завоевал, будучи уже возрастным гонщиком.

В 1998 году Ингрэма признали одним из 50 лучших NASCAR.