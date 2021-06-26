Нападающая женского "Зенита" Пантюхина заявила о желании тренировать сборную

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Нападающая женского футбольного клуба "Зенит" Екатерина Пантюхина высказала намерение после завершения карьеры стать тренером, чтобы в последующем готовить к соревнованиям сборную.

Она отметила, что пока остается игроком и отгоняет от себя "такие мысли на второй план". "Да, мысли материальны, но я хочу чтобы они сбылись попозже, пять-семь лет я еще хочу поиграть", - сказала Пантюхина "Интерфаксу".

По ее словам, переход в петербургский "Зенит" - это новый вызов. "На какой-то момент мне показалось, что я команде (пермской "Звезде-2005" - ИФ) отдала все, что могла, и захотела нового вызова для себя. Да, есть момент, скучаю где-то по девчонкам, но сейчас уже, в принципе, нет такого, я ни о чем не жалею. Что ни делается, все к лучшему", - сказала Пантюхина.

Говоря о голе "Ростову" из-за пределов штрафной в матче чемпионата России, она отметила, что "это такая черта характера, прежде чем забить гол, нужно забить его в голове, то есть хотеть его забить". "А во-вторых, удар. Не знаю, это часть футбола. Отсутствие ударов, это, наверное, от неуверенности в себе. Кто не пробует, тот не забьет", - считает футболистка.

По словам Пантюхиной, женский футбол надо популяризировать. "У нас сейчас в "Зените" политика раскрутки женского футбола. Многие мои знакомые сейчас узнают о женском футболе, смотрят матчи, сейчас уже это проще сделать, чем было раньше", - сказала она.

Екатерина Пантюхина родилась в Вятских Полянах (Кировская область), в футболе с 16 лет. За время игры в первой команде "Звезда-2005" (Пермь) на ее счету - 154 матча и 46 голов. В составе молодежной сборной России дебютировала в феврале 2010 года в товарищеском матче с Турцией. За национальную сборную страны первую игру провела в сентябре 2013 года - это была встреча отборочного турнира Чемпионата мира с Германией.