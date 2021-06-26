Анжелик Кербер выиграла в финале теннисного турнира в Бад-Хомбурге

Анжелик Кербер Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Немецкая теннисистка Анжелик Кербер выиграла в финале турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) в субботу, передает агентство Associated Press.

Встреча с чешской спортсменкой Катериной Синяковой завершилась со счетом 6:3, 6:2. Это первая победа Кербер в финале с Уимблдона 2018 года.

Ранее в полуфиналах Синякова нанесла поражение испанке Саре Соррибес-Тормо, а Кербер - чешской теннисистке Петре Квитовой.

28 июня Кербер сыграет в первом круге Уимблдона с сербской спортсменкой Ниной Стоянович, а соперницей Синяковой в этот день станет Йоханна Конта.