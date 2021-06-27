Украинец Ломаченко нокаутировал японца Накатани на турнире в США

Василий Ломаченко Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе украинец Василий Ломаченко нанес поражение представителю Японии Масайоши Накатани в поединке, прошедшем в рамках турнира в Лас-Вегасе (США).

Поединок был остановлен в девятом раунде после того, как Ломаченко нанес сопернику серию точных ударов и в итоге нокаутировал его.

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage. 🤯



Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct — Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021

На счету 33-летнего Ломаченко теперь 15 побед (11 – нокаутом) при двух поражениях. Предыдущий его проигрыш зафиксирован 18 октября 2020 года, когда украинец проиграл американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Что касается 32-летнего Накатани, у него два поражения (одно – нокаутом) при 19 (6 – нокаутом) победах.