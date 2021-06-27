Поиск

Украинец Ломаченко нокаутировал японца Накатани на турнире в США

Украинец Ломаченко нокаутировал японца Накатани на турнире в США
Василий Ломаченко
Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе украинец Василий Ломаченко нанес поражение представителю Японии Масайоши Накатани в поединке, прошедшем в рамках турнира в Лас-Вегасе (США).

Поединок был остановлен в девятом раунде после того, как Ломаченко нанес сопернику серию точных ударов и в итоге нокаутировал его.

На счету 33-летнего Ломаченко теперь 15 побед (11 – нокаутом) при двух поражениях. Предыдущий его проигрыш зафиксирован 18 октября 2020 года, когда украинец проиграл американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Что касается 32-летнего Накатани, у него два поражения (одно – нокаутом) при 19 (6 – нокаутом) победах.

бокс

Новости по теме

Новости

Волков проиграл Гану на турнире UFC в Лас-Вегасе

Волков проиграл Гану на турнире UFC в Лас-Вегасе
Пандемия коронавируса

Япония потребует ежедневной сдачи тестов от спортсменов из стран с "дельта"-штаммом перед ОИ

Япония потребует ежедневной сдачи тестов от спортсменов из стран с "дельта"-штаммом перед ОИ
Евро-2020

Италия обыграла Австрию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Италия обыграла Австрию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Дания впервые с 2004 года вышла в 1/4 финала Евро-2020

Дания впервые с 2004 года вышла в 1/4 финала Евро-2020

Россиянин Медведев завоевал одиннадцатый титул ATP в карьере

Анжелик Кербер выиграла в финале теннисного турнира в Бад-Хомбурге

Анжелик Кербер выиграла в финале теннисного турнира в Бад-Хомбурге

В Финляндии заявили о случаях COVID среди вернувшихся из Петербурга болельщиков

Гран-при России F1 с 2023 года будет проходить в Ленинградской области

Медведев вышел в финал турнира на Мальорке

Медведев сыграет со Штруффом в первом круге Wimbledon

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код