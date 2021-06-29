Месси установил рекорд по числу матчей за сборную Аргентины

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Лионель Месси превзошел рекорд Хавьера Маскерано по числу матчей за сборную Аргентины по футболу.

Игра проходящего в эти дни в Бразилии розыгрыша Кубка Америки против национальной команды Боливии стала для 34-летнего Месси 148-й в составе сборной его страны. В свою очередь, на счету 37-летнего Маскерано, в прошлом году завершившего карьеру, 147 матчей.

Свое достижение Месси подкрепил результативной игрой в матче с Боливией: он забил два мяча, а Аргентина победила со счетом 4:1.