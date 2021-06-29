Российские дзюдоисты перед вылетом на ОИ в Токио встретятся с Путиным

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов анонсировал встречу дзюдоистов сборной страны с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча пройдет в среду.

"Завтра они встретятся с президентом РФ", - сказал Анисимов на проходящей во вторник в ОКР презентации олимпийской сборной России в преддверии игр в Токио.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высоко оценил действия Федерации дзюдо России в подготовке отечественных представителей этого вида спорта.

"Отмечу слаженную работу Федерации дзюдо России, которая может быть примером работы внутри России и в мире. Надеюсь, что первые медали на Олимпиаде будут завоеваны нашими дзюдоистами", - заявил Поздняков.

"На родине этого вида спорта будет выступать непросто, ведь дзюдо в Японии - целая философия. Тем более, такие победы тем более почетны", - отметил Поздняков.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне российские дзюдоисты завоевали три золотые медали, на играх 2016 года в Рио-де-Жанейро они принесли в копилку сборной России две золотые награды.