Фаната волейбольного "Динамо" оштрафовали на 12 тыс. рублей за драку со стюардами

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Волейбольный болельщик Дмитрий Соловьев оштрафован на 12 тыс. рублей за свое поведение на матче между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" 25 марта.

К административной ответственности болельщика, выбежавшего на площадку, привлек Петроградский районный суд Петербурга, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Согласно протоколу об административном правонарушении, 25 марта на волейбольном матче между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Динамо" (Москва), который проходил на "Сибур Арене", правонарушитель Дмитрий Соловьев несколько раз ударил двоих контролеров-распорядителей, а также проник на игровое поле.

Кроме того, суд наложил на Соловьева административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на один год

25 марта "Динамо" победило "Зенит" в решающем матче за Кубок Европейской конфедерации волейбола и стало обладателем трофея. По сообщению СМИ, Соловьев оказался болельщиком "Динамо" и решил разделить радость с игроками прямо на подиуме, откуда его сразу же вывели стюарды. После этого началась потасовка, в результате которой пострадал сам болельщик.