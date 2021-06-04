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ПМЭФ-2021

Международная федерация волейбола подтвердила проведение ЧМ-2022 в России

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что чемпионат мира среди мужских команд в 2022 примет Россия.

"FIVB приветствует признание ВАДА того, что юридически и практически невозможно отозвать чемпионат мира 2022 по волейболу среди мужских команд из России, учитывая, насколько далеко продвинулась подготовка к этому масштабному мероприятию, проходящему в нескольких городах. Причины такого решения включают в себя масштаб мероприятия, значительные финансовые вложения и обширную подготовку, которая велась с 2018 года, когда Россия была выбрана местом проведения чемпионата", - цитирует пресс-служба FIVB президента организации Ари Граса.

Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове, Красноярске и Белгороде как резервном городе.

волейбол

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